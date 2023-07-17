'На пташок відплати': для подразделения Foxtrot запустили сбор на разведывательные дроны

К усилению боевой готовности защитников одной из первых присоединилась сеть электроники и бытовой техники Фокстрот, которая и инициировала кампанию по сбору средств, внеся вклад в размере 100 000 гривен на закупку квадрокоптеров DJI Mavik 3Т. Партнером выступил благотворительный фонд "КАЗАК ДРАЙВ".

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С началом полномасштабной войны многие украинские защитники оставили свои мирные профессии и отправились в защиту государства, сменив свой рабочий бейдж на шеврон ВСУ. Среди них есть и представители #ротыФокстрота, символически объединившей сотрудников известной сети электроники и бытовой техники, которые встали на защиту родной земли и сейчас несут службу на наиболее тяжелых участках фронта.

В частности, и тех героев, которые служат в отдельном подразделении аэроразведки "Foxtrot" 80-й ОДШБ десантно-штурмовых войск. Он назван в честь бывшего командира, в прошлом директора магазина "Фокстрот" во Львове, с таким же позывным – Олега Марковича. В феврале 2022 года он встал на защиту Украины в ряды родной с 2014 года "восьмидесятки", впоследствии организовав отдельное подразделение аэроразведки, за что получил звание главный сержант разведывательного взвода аэромобильного батальона.

С июня первого года полномасштабной войны Олег защищал Украину на трассе Бахмут – Лисичанск, был одним из первых, кто с собратьями деоккупировал Харьковщину. А за участие в увольнении Изюма Олег Маркович получил орден "За мужество III степени" от президента Украины. В апреле 2023 года защитник погиб, обороняя Бахмутское направление.

Но воины из группы "Foxtrot", которую в июне официально утвердили как подразделение аэроразведки в ВСУ, продолжают самоотверженно и неустанно вытеснять врага с украинской земли на одном из самых интенсивных участков передовой.

"С первых дней полномасштабной войны мы системно поддерживаем украинское войско, закрывая потребности в необходимой технике. Но эта инициатива – сбор ради справедливости – особая, поскольку прямо причастна к нашему бренду, нашим сотрудникам и стремлениям "отблагодарить" врага за всю причиненную боль, потерю коллег, родных и близких людей", – отметил Алексей Зозуля, СЕО компании Фокстрот.

Беспилотники являются жизненно необходимыми средствами на передовой, ведь позволяют воинам вести разведку по всей линии фронта, выявлять российские силы и вражескую технику, дистанционно корректировать артиллерийский огонь и, как результат, обеспечивают эффективность работы ВСУ и помогают сохранить жизнь защитников. Но, к сожалению, это расходящийся материал на передовой и именно поэтому воины постоянно нуждаются в них.

Принять участие в сборе на "на пташок відплати" можно перечислив любую сумму на счет БФ "КОЗАК ДРАЙВ" или на банке подразделения Foxtrot.

Отметим, за 1,5 года в рамках корпоративной программы "Помощь нашим" ритейлер предоставил Силам обороны и пострадавшим украинцам помощь на сумму около 17 млн грн. Из них – полмиллиона направлено на поддержку коллег-защитников, которым за это время передано 84 позиции техники. Кроме того, сотрудники и компания регулярно усиливают подразделение "Foxtrot": передают нужные гаджеты, приобщаются к локальным сборам на автомобили, квадрокоптеры, высылают к праздникам вкусности.

В 2023 году соучредитель Группы компаний ФОКСТРОТ Геннадий Выходцев награжден медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины" от Министра обороны Украины Алексея Резникова, а председатель наблюдательного совета Фокстрот Валерий Маковецкий отмечен "За содействие воздушным силам Украины" от командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука. Исполнительный директор Фокстрот Алексей Зозуля приказом главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного получил отличие "При содействии войску": "За значительный личный вклад в оказании всесторонней помощи подразделениям Вооруженных Сил Украины, активную волонтерскую деятельность в условиях военного положения".