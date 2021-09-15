На Прикарпатье водитель сбил насмерть велосипедиста и сбежал с места ДТП. Фото

В селе Бабухов возле города Рогатин Ивано-Франковской области водитель насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места происшествия. 56-летний пострадавший от полученных травм скончался.

По предварительной информации, в момент ДТП велосипедист двигался по обочине в направлении Рогатина. Чтобы найти виновника аварии, правоохранители объявили в области план "Перехват", сообщила пресс-служба Национальной полиции Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Полицейские проверили камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и выяснили марку автомобиля – белый Citroen Jumper и лицо водителя. Машину нашли на одной из улиц Львова, а затем разыскали водителя. Тест на алкогольное опьянение показал отрицательный результат.

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Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Было начато уголовное производство по части второй статьи 286 и части первой ст. 135. Виновнику смертельного ДТП грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле Lada Kalina на скорости влетел в бензовоз и скончался на месте.