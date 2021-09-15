В Харькове авто на скорости влетело в бензовоз, водитель погиб на месте. Фото и видео

В Харькове в ночь на среду, 15 сентября, произошло смертельное ДТП. Водитель на автомобиле Lada Kalina на скорости влетел в бензовоз.

Авария произошла на проспекте Гагарина в районе Международного аэропорта Харьков. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха Харьков" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Известно, что за рулем легковушки находился мужчина 1986 года рождения. От полученных травм он скончался на месте. Как видно на снимках с места ДТП, от машины осталась груда металла. Бензовоз в аварии почти не пострадал. На место происшествия прибыли спасатели и правоохранители. Причина столкновения пока неизвестна.

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