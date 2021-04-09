Большинство украинцев поддержали введение локдауна – свежий опрос

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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Большинство украинцев поддержали введение локдауна – свежий опрос

65% украинцев поддерживают введение в Украине "жесткого карантина" (локдауна), против – 33%.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". При этом поддержка карантина с начала марта выросла с показателя 56%.

Также 77% опрошенных поддержали закрытие ресторанов и кафе в рамках "жесткого карантина", 63% – закрытие школ, 59% – детсадов.

При этом против закрытие городского и междугородного транспорта выступили почти 70% респондентов.

55% опрошенных украинцев сказали, что будут больше соблюдать правила "жесткого карантина" чем весной 2020 года. 17% – сказали, что будут делать это меньше, 26% – так же.

Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что Украина находится на 39-м месте в Европе по смертности от COVID-19, а в мире на 48-м. Однако по международным данным наша страна – на первых местах по количеству летальных случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большинство украинцев также поддержали введение локдауна.

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