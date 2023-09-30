В Прикарпатье произошел пожар на нефтепроводе: пострадали люди. Фото и видео

В селе Стрымба в Ивано-Франковской области произошел мощный взрыв, в результате чего небо затянуло огнем с черным дымом. В результате чрезвычайного происшествия на нефтепроводе пострадали 6 человек, среди которых двое детей.

Как сообщили источники OBOZREVATEL с места происшествия, ситуация контролируемая, разлив нефтепродукта прекращен. В МВД Украины и ГСЧС подтвердили, что ЧП произошло в результате порыва нефтепровода диаметром 150 мм (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Произошел разлив нефтепродукта вдоль ручья на площади 100 м кв. и горением с распространением огня на частный дом. По данным правоохранителей, три человека пострадали. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают необходимые службы.

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Позже мэр Надворной Зиновий Андреевич сообщил, что количество пострадавших возросло до 5. Среди них трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали.

Напомним, 26 сентября взрыв произошел в Лубенском районе Полтавской области. Там произошла разгерметизация на магистральном газопроводе. В небо взвился столб огня и дыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Яготине Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владельца дома.

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