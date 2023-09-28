В Киевской области во время пожара погиб мужчина: фото и подробности трагедии

В Яготине Киевской области произошел пожар в частном жилом доме. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело владельца дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 28 сентября в 04:32 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в Яготине.

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"По прибытию в ходе разведки установлено, что горит частный жилой дом. Во время тушения огня было обнаружено тело мужчины, хозяина дома, без признаков жизни 1961 года рождения. Пожар локализовали в 4:56 и полностью ликвидировали в 5:36. До тушения пожара привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в селе Богдановка Киевской области во вторник, 26 сентября, произошел пожар в частном жилом доме. В результате происшествия пострадали два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в четверг, 28 сентября, во время движения загорелась легковушка. На место оперативно приехали спасатели, однако машина выгорела дотла.

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