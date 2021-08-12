На поверхности Марса обнаружили необычные многоугольники: появилось объяснение. Фото

На поверхности Марса обнаружили необычные многоугольники. Исследователи считают, что в них может быть лед или когда-то там находилась вода.

Большие полигональные хребты зафиксировала специальная камера HiRISE на Марсианском исследовательском орбитальном аппарате, сообщает портал Inverse. Они были образованы старыми озерами и, вероятно, с годами испарились (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на снимках из космоса, некоторые песчаные дюны очень похожи на пчелиные соты. Они были образованы пересекающимися гребнями песчаных дюн. Отмечается, что снятое на камеру поле размером около одного километра в ширину.

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Такие дюны часто появляются на дне кратеров. Исследователи считают, что там могли когда-то находиться древние озера.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, арабский марсианский зонд прислал фото полярного сияния на Марсе. Это стало первыми результатами его работы, хотя отправлен аппарат был в июле 2020 года и достиг своей цели в феврале 2021, до сих пор слышно о нем не было.