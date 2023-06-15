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На помощь приходят технологии: украинский дрон доставил помощь жителям оккупированной части Херсона. Видео

Надежда Данищук
Общество
1 минута
303
На помощь приходят технологии: украинский дрон доставил помощь жителям оккупированной части Херсона. Видео

Российские захватчики не эвакуируют местных жителей из затопленных районов оккупированного левобережья и не дают это сделать Украине. Но на помощь украинским защитникам приходят технологии – они используют беспилотники для доставки провизии и воды людям, оказавшимся в водяной ловушке.

Видео дня

Эксклюзивные кадры из временно оккупированного левого берега Днепра опубликовал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На видео показано, как украинский ударный дрон Vampire, ранее уничтожавший врага на фронте, доставляет гуманитарную помощь украинцам в затопленных оккупированных районах Херсонской области.

Как видно из кадров, люди оказались на маленьком островке суши посреди затопленного села Кардашинка, расположенного в Голопристанской общине Скадовского района.

На помощь приходят технологии: украинский дрон доставил помощь жителям оккупированной части Херсона. Видео

Оператор дрона точно рассчитал, куда нужно сбросить помощь, чтобы ее смогли получить пострадавшие от российского террора украинцы.

На видео можно увидеть, как посылка падает в воду возле лодки, и ее забирает один из тех, кто находится на островке.

На помощь приходят технологии: украинский дрон доставил помощь жителям оккупированной части Херсона. Видео

Уже на следующих кадрах видно, как люди выкладывают содержимое посылки и смотрят в небо, ища "ангела-хранителя" – украинского дрона, передавшего им провизию.

"Украина каждый день борется за жизнь людей, оказавшихся в ловушке", – прокомментировал кадры Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек. Этот город был наиболее затоплен после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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