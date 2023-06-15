На помощь приходят технологии: украинский дрон доставил помощь жителям оккупированной части Херсона. Видео

Российские захватчики не эвакуируют местных жителей из затопленных районов оккупированного левобережья и не дают это сделать Украине. Но на помощь украинским защитникам приходят технологии – они используют беспилотники для доставки провизии и воды людям, оказавшимся в водяной ловушке.

Видео дня

Эксклюзивные кадры из временно оккупированного левого берега Днепра опубликовал в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На видео показано, как украинский ударный дрон Vampire, ранее уничтожавший врага на фронте, доставляет гуманитарную помощь украинцам в затопленных оккупированных районах Херсонской области.

Как видно из кадров, люди оказались на маленьком островке суши посреди затопленного села Кардашинка, расположенного в Голопристанской общине Скадовского района.

Оператор дрона точно рассчитал, куда нужно сбросить помощь, чтобы ее смогли получить пострадавшие от российского террора украинцы.

На видео можно увидеть, как посылка падает в воду возле лодки, и ее забирает один из тех, кто находится на островке.

Уже на следующих кадрах видно, как люди выкладывают содержимое посылки и смотрят в небо, ища "ангела-хранителя" – украинского дрона, передавшего им провизию.

"Украина каждый день борется за жизнь людей, оказавшихся в ловушке", – прокомментировал кадры Михаил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные смогли эвакуировать людей из временно оккупированных Олешек. Этот город был наиболее затоплен после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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