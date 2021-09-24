На Полтавщине врачам удалось спасти годовалую девочку, которая выпала с 6-го этажа. Фото

В Кременчуге Полтавской области годовалая девочка выпала из окна шестого этажа. Врачам удалось ее спасти.

Об этом сообщает "Кременчугский Телеграф". 16 августа маленькая Валерия выдавила москитную сетку в комнате и упала, рассказала ее мать Оксана.

"Мы пытались двери закрывать, а тут дверь в комнату были открыты – и она туда попала. Я уже с кухни услышала, как люди кричали: "Вызывайте скорую!" Выглянула в окно, а там ребенок мой на земле лежит", – вспоминает тот момент женщина.

Девочку привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Медики ввели ребенка в медикаментозный сон, чтобы у нее не произошло болевого шока.

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На седьмой день реанимации Валерию отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, она начала дышать самостоятельно.

27 августа ребенка выписали из реанимации, а 3 сентября она была уже дома. В больнице пострадавшая провела 19 дней.

Лечение было очень дорогостоящим, и мать благодарна неравнодушным, которые собирали помощь. Теперь у семьи хватит средств и на длительную реабилитацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области трехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.