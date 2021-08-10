Мать отвлеклась на несколько минут: в Бердянске из окна выпал ребенок, врачи рассказали о его состоянии. Видео

В Бердянске Запорожской области трехлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже. Происшествие случилось в воскресенье, 8 августа.

Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии в местную больницу. Позже ее перевезли в областную больницу в Запорожье, сообщает местное издание MV.org.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, ЧП произошло когда мама ребенка отвлеклась на несколько минут. В это время ребенок залез на подоконник и сел возле открытого окна. Девочку не выдержала москитная сетка. Правоохранители начали устанавливать обстоятельства ЧП.

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По словам соседей, родители у девочки благополучные, ребенок долгожданный в семье. Они шокированы тем, что произошло. Женщина Нина Раевская, которая живет рядом, назвала упавшую девочку шустрой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Печерском районе Киева в результате падения из окна на седьмом этаже погиб мужчина. Инцидент произошел на улице Крещатик.