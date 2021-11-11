На Полтавщине умер военный, перевозивший тело убитого на Донбассе воина. Фото

В Полтавской области умер военнослужащий Вооруженных сил Украины Геннадий Писаренко. Смерть наступила во время транспортировки тела погибшего воина.

Об этом в Facebook сообщила советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа. Как уточняет "Вголос", трагедия случилась 9 ноября в 21:10 вблизи города Пирятин (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Мужчине стало плохо, и он остановил автомобиль на АЗС, а затем он вышел из машины, потерял сознание и умер.

По предварительным данным, причина смерти – острая сердечная недостаточность.

Он перевозил тело погибшего воина 24-й ОМБр Виталия Павлисько в Яворов Львовской области.

Геннадий Писаренко был волонтером и младшим сержантом гуманитарного проекта Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ "Эвакуация 200".

Напомним, что 10 ноября на Донбассе умер 34-летний младший сержант Владимир Феняк. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове скончался ветеран антитеррористической операции на Донбассе Иван Маланич. Семь лет назад военный защищал от врага город Счастье на Луганщине.