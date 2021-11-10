На Донбассе внезапно умер украинский военнослужащий: названа причина. Фото

На Донбассе 10 ноября умер военнослужащий Владимир Феняк. Смерть наступила в результате тромбоэмболии легочной артерии.

О смерти в Telegram сообщила глава Кировоградской облгосадминистрации Мария Черная. 34-летний младший сержант был родом с Йосиповки Головановского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Военный скончался возле Бахмута Донецкой области. У него остались родители, брат и сестра.

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Спикер областного территориального центра комплектования и соцподдержки Руслан Францишкевич рассказал "Суспільному", что смерть наступила в 1:50 в результате тромбоэмболии легочной артерии.

При этом боец не болел и выполнял задания.

В родное село тело умершего должны привезти 11 ноября, а похороны состоятся 12 числа в 12:00.

Феняк был командиром отделения взвода управления противотанковой артиллерийской батареи в воинской части А2227.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался ветеран АТО Сергей Недашковский, который был стрелком батальона "Донбасс".