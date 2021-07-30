На Полтавщине столкнулись поезд и грузовик, задерживается ряд рейсов: все подробности

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
2 минуты
629
У станции 'Решетиловка' поезд столкнулся с грузовым трейлером

"Укрзалізниця" предупредила о задержке поездов в направлении Харьков – Киев – Харьков из-за аварии на регулируемом переезде возле станции Решетиловка Полтавской области. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер.

Об этом сообщается в Telegram "Укрзалізниці". Авария произошла в 02:51 в пятницу, 30 июля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Жертв столкновения нет. Пострадала лишь дежурная по железнодорожному переезду, ее госпитализировали.

На месте работает команда железнодорожников, движение у места аварии восстановлено по парной колее.

По состоянию на 07:15 задерживаются поезда:

  • №10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);

Видео дня

  • №11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 10 минут);

  • №17 Харьков – Ужгород (задержка 1 час 50 минут);

  • №41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут);

  • №38 Запорожье – Киев (задержка 1 час 15 минут);

  • №85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 40 минут).

Столкнулись поезд и грузовой трейлер
Из-за аварии задерживается ряд поездов
На месте работает команда железнодорожников
Решетиловка

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля аварийная ситуация на "Укрзалізниці" вызвала задержку поездов из Киева. Отправка из столицы не смогла состояться по графику в связи с отключением электричества.

23 июля в Закарпатской области произошла авария с пассажирским поездом Киев – Солотвино. Он сбил грузовик Volvo на переезде. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых (водителя грузовика и два пассажира поезда) были доставлены в больницу.

12 июля в одном из вагонов поезда Одесса – Ковель произошло возгорание. ЧП произошло, когда поезд двигался в северной части Одесской области.

25 июня в Харьковской области поезд сбил микроавтобус, водитель которого намеревался проскочить на железнодорожном переезде.

УкраинаДТПаварияУкрзалізниця