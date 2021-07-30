На Полтавщине столкнулись поезд и грузовик, задерживается ряд рейсов: все подробности
"Укрзалізниця" предупредила о задержке поездов в направлении Харьков – Киев – Харьков из-за аварии на регулируемом переезде возле станции Решетиловка Полтавской области. Там столкнулись поезд и грузовой трейлер.
Об этом сообщается в Telegram "Укрзалізниці". Авария произошла в 02:51 в пятницу, 30 июля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Жертв столкновения нет. Пострадала лишь дежурная по железнодорожному переезду, ее госпитализировали.
На месте работает команда железнодорожников, движение у места аварии восстановлено по парной колее.
По состоянию на 07:15 задерживаются поезда:
№10 Мариуполь – Киев (задержка 1 час 40 минут);
№11 Новоалексеевка – Киев (задержка 1 час 10 минут);
№17 Харьков – Ужгород (задержка 1 час 50 минут);
№41 Днепр – Трускавец (задержка 1 час 10 минут);
№38 Запорожье – Киев (задержка 1 час 15 минут);
№85 Новоалексеевка – Львов (задержка 3 часа 40 минут).
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июля аварийная ситуация на "Укрзалізниці" вызвала задержку поездов из Киева. Отправка из столицы не смогла состояться по графику в связи с отключением электричества.
23 июля в Закарпатской области произошла авария с пассажирским поездом Киев – Солотвино. Он сбил грузовик Volvo на переезде. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых (водителя грузовика и два пассажира поезда) были доставлены в больницу.
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