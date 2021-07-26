Из-за аварии на "Укрзалізниці" в Киеве задержали ряд поездов

На "Укрзалізниці" вечером в понедельник, 26 июля, произошла аварийная ситуация, что повлекло задержку поездов из Киева. Так, отправление из столицы не смогло состояться по графику в связи с отключением электричества.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ на своем Telegram-канале. Всего внештатная ситуация затронула поезда семи направлений, отметили в компании.

Речь идет о таких направлениях:

№10 Киев – Мариуполь (+57 мин);

№228 Киев – Бердянск (+50 мин);

№12 Киев – Новоалексеевка (+50 мин);

№44 Чернигов – Ивано-Франковск (+53 мин);

№81 Киев – Ужгород (+32 мин);

№116/136 Киев – Бердянск, Авдеевка (+25 мин);

№49 Киев – Трускавец (+15 мин).

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То есть, судя по информации "Укрзалізниці", отставание от графика составляет как минимум 15 минут. Больше всего – почти на час – отстает поезд из столицы Украины в Мариуполь.

В компании извинились за временные неудобства. Пассажирам пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.

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