Из-за аварии на "Укрзалізниці" в Киеве задержали ряд поездов
На "Укрзалізниці" вечером в понедельник, 26 июля, произошла аварийная ситуация, что повлекло задержку поездов из Киева. Так, отправление из столицы не смогло состояться по графику в связи с отключением электричества.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ на своем Telegram-канале. Всего внештатная ситуация затронула поезда семи направлений, отметили в компании.
Речь идет о таких направлениях:
№10 Киев – Мариуполь (+57 мин);
№228 Киев – Бердянск (+50 мин);
№12 Киев – Новоалексеевка (+50 мин);
№44 Чернигов – Ивано-Франковск (+53 мин);
№81 Киев – Ужгород (+32 мин);
№116/136 Киев – Бердянск, Авдеевка (+25 мин);
№49 Киев – Трускавец (+15 мин).
То есть, судя по информации "Укрзалізниці", отставание от графика составляет как минимум 15 минут. Больше всего – почти на час – отстает поезд из столицы Украины в Мариуполь.
В компании извинились за временные неудобства. Пассажирам пообещали приложить максимальные усилия для сокращения отставания поездов от графика.
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