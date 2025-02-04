Турецкий профессор заявил об угрозе землетрясения силой в 8,5 баллов: какие страны заденет

На материковой части Греции и на западном побережье Турции может произойти землетрясение силой в 8,5 балла. Это не станет неожиданностью и риски могут возрасти в любой момент.

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Соответствующее заявление сделал профессор Турции Сулейман Пампал, сообщает местное издание. По его словам, "землетрясение магнитудой 8,5 в Эгейском море не будет сюрпризом".

Он предостерег о возможных рисках цунами и извержения вулканов. Сейсмолог назвал четыре города Турции, которые могут испытать значительные разрушения в случае землетрясения, это – Измир, Мугла, Айдын и Чанаккале, однако наибольший ущерб будет нанесен Греции.

"В частности, греческий остров Санторини является активным вулканическим комплексом, и в прошлом здесь происходили большие извержения. Известно, что эти извержения вызвали серьезные цунами волны и значительные разрушения в истории Средиземноморья", – отметил профессор.

Что касается вулканических землетрясений, то они являются предвестниками вулканических движений.

"Если магма под морем поднимается, происходят вулканические землетрясения и представляют серьезную опасность цунами", – пояснил Пампал.

Он отметил, что в Эгейском море возможны землетрясения магнитудой от 8 до 8,5, и подчеркнул, что столь мощный толчок может повлиять на греческие острова, материковую часть Греции и западное побережье Турции.

Напомним, 11 октября 2024 года в Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки которого почувствовали даже в Болгарии. Эпицентр землетрясения находился в Черном море, в 150 километрах от побережья Турции в округе Бартин, на глубине 10 километров. Болгарская академия наук оценила силу землетрясения в 5 баллов по шкале Рихтера.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 февраля в Полтавской области произошло землетрясение с магнитудой в 3,67 балла по шкале Рихтера. Толчки были зафиксированы на глубине 3 км. Многие почувствовали толчки, но подавляющее большинство не обратило на них внимания.

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