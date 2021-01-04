На Полтавщине протестующие перекрыли международную трассу. Фото

Таша Адамович Общество 12:22, 4.01.2021 Обновлено: 12:44, 4.01.2021

На Полтавщине вблизи города Лубны протестующие полностью перекрыли движение по трассе международного значения Киев-Харьков.

По этом сообщает ТСН.ua. Митингующие ходят по пешеходному переходу возле села Засулье, не позволяя автомобилям проехать по объездной дороге, тем самім протестуя против тарифов на газоснабжение (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ранее местные потребители получили счета за услуги по распределению природного газа за январь 2021 года. В них были указаны не только уже повышенные вдвое тарифы на распределение топлива, но и вписаны лишние суммы, сообщают журналисты.

Так, тем, кто отапливает жилье газом, дополнительно начислили по 299 кубометров. С учетом нового тарифа в 2,94 грн за кубометр транспортировки, людям нужно доплатить еще 879 грн ежегодно.

Из-за этого люди уже устраивали массовые акции протеста – у зданий "Лубныгаза", райгосадминистрации, горсовета в Лубнах, Пирятине и Гребенке.

Протесты прокомментировал экс-нардеп Игорь Мосийчук в соцсетях.

"С новыми акциями протеста, друзья!

Прямо сейчас мои земляки из города Лубны и окружающих сел Полтавской области массово перекрывают трассу Киев-Харьков, протестуя против произвола ПАО "Лубныгаз" и драконовских тарифов на транспортировку газа.

Люди требуют отмены незаконно установленных НКРЭКУ тарифов и возврата газотранспортных сетей на территории Лубенской ОТГ по пользованию ПАО "Лубныгаз" в распоряжение громады! " – написал он в Telegram.

Нардеп сообщил о протестах на Полтавщине
Telegram Игорь Мосийчук
Люди перекрыли международную трассу
Telegram Свободный
По трассе Киев-Харьков нельзя проехать
Telegram Игорь Мосийчук
Митингующих возмутили цены на газоснабжение
Telegram Игорь Мосийчук
В акции принимают участие несколько сотен человек
Telegram Игорь Мосийчук
Ранее такие протесты уже устраивали на Полтавщине
Telegram Игорь Мосийчук
Люди возмущены новыми тарифами на транспортировку газа
Telegram Свободный
Люди вышли с плакатами
Telegram ТСН новини / ТСН.ua
На месте акции присутствует полиция
Telegram ТСН новини / ТСН.ua
На акцию собрались жителей нескольких населенных пунктов Полтавщины
Telegram ТСН новини / ТСН.ua
Село Засулье на карте Полтавщины
google.com.ua

Абонентскую плату на газ украинцам изменили с 1 января 2021 года. Кроме самого размера, поменялось также и количество кубометров, за которые нужно платить.

Так, абонентскую плату считают, исходя из объемов использованного газа за период с октября по октябрь прошлого года. Если в 2020-м учитывали голубое топливо, которое сожгли с октября 2018 по октябрь 2019-го, то сейчас платить нужно будет по цифрам с октября 2019-го до октября 2020 года.

Общее количество кубометров за этот период делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф (у каждого облгаза он свой). Абонплату надо платить ежемесячно, без учета того, пользуетесь ли вы газом или нет.

По оценкам экспертов, голубое топливо в нашей стране будет дорожать до февраля 2021-го.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине хранилища заполнили рекордным за 10 лет запасом газа. Несмотря на это, в январе тариф на газ повысился у всех поставщиков, "Нафтогаз" увеличил цены на 14% до 7,22 грн/куб. м.

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