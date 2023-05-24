Была во дворе, а потом исчезла: в Харьковской области продолжаются поиски 2-летней девочки, привлечены десятки спасателей. Фото

В Харьковской области продолжаются поиски 2-летней Виолетты Мужечук, которая исчезла со двора дома. Сообщается, что ребенок пропал 23 мая около 19:00.

Видео дня

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, на утро 24 мая продолжаются поисковые работы в селе Скрипаи Слобожанской общины на Харьковщине.

По информации, предоставленной местными жителями, вероятно, ребенок мог зайти в окружающие лесные насаждения, что значительно усложняет процесс поисков.

В настоящее время в поисковые операции привлечены 33 спасателя ГСЧС, 5 единиц техники, включая квадрокоптер, а также сотрудников Национальной полиции, волонтеров и кинологов. Всего около 100 человек принимают участие в поисковых работах.

Приметы Виолетты Мужечук: рост 90-110 см, худощавое телосложение и короткие темные волосы. Сообщается, что на момент исчезновения ребенок был одет в красную кофту и белые брюки.

Если вы владеете любой информацией о разыскиваемом ребенке, просим сообщить в ОП № 2 Чугуевского РУП ГУНП, по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.

Напомним, что из России удалось вернуть ребенка попавших в плен защитников Мариуполя. К родным маме и папе вернулась 6-летняя Анна-Мария, похищенная оккупантами и вывезенная на территорию РФ из временно захваченного Мариуполя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!