На побережье Одесщины начали убирать мазут из российских танкеров. Видео

На территории песчаной пересыпи Черного моря рядом с Дунайским биосферным заповедником (Одесская область) в среду, 29 января, начали убирать нефтепродукты. Именно они вытекли из-за аварии двух танкеров страны-агрессора в Керченском проливе.

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Об этом глава Лиманской громады Василий Резниченко сообщил на странице в Facebook. Он также показал видео, на котором четко видны масштабы этой экологической катастрофы.

"Коммунальщики Лиманского сельского совета по поручению Одесской ОВА начали убирать нефтепродукты на территории песчаной пересыпи Черного моря вдоль части Джантшейского лимана и озера Сасык", – подписал видео чиновник.

Он также рассказал, что будут дальше делать с загрязненным песком. Его передадут в специальное учреждение по переработке и восстановлению.

Напомним, что 25 января стало известно о том, что в Одесской области обнаружили мазут из российских танкеров, которые в декабре прошлого года потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это вещество вынесло на песчаную пересыпь возле рекреационной зоны "Катранка" после штормов.

Ранее в Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели птицы, загрязненные мазутом. Они пострадали во время аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZ.UA, разлив нефти из российских танкеров привел к экологической катастрофе в Черном и Азовском море. Однако Россия пытается скрыть масштабы проблемы, подвергая людей опасности. В частности, оккупанты уверяют, что отравленная мазутом рыба якобы "абсолютно безопасна" для здоровья тех, кто ее будет есть.

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