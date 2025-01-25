Мазут из российских танкеров добрался до пляжей Одесщины: экологи бьют тревогу. Фото и видео

В Одесской области обнаружили мазут из российских танкеров, которые в декабре прошлого года потерпели крушение в районе Керченского пролива. Это вещество вынесло на песчаную пересыпь возле рекреационной зоны "Катранка" после штормов.

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Рядом находятся Дунайский биосферный заповедник и Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Об этом 24 января сообщил доктор биологических наук и начальник научно-исследовательского отдела НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря... Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют предела и что попавшие в море тысячи тонн мазута повлекут за собой большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия", – написал он.

Команда нацпарка "Тузловские лиманы" проводит обследование разных участков пересыпи, в дальнейшем администрация будет информировать о масштабах загрязнения.

Мазут, вероятно, выбросило штормовыми волнами на значительное расстояние – нефтепродукты обнаружили в 25-40 метрах от моря.

Ранее в Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели птицы, загрязненные мазутом. Они пострадали во время аварии двух российских танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZ.UA, разлив нефти из российских танкеров привел к экологической катастрофе в Черном и Азовском море. Однако Россия пытается скрыть масштабы проблемы, подвергая людей опасности. В частности, оккупанты уверяют, что отравленная мазутом рыба якобы "абсолютно безопасна" для здоровья тех, кто ее будет есть.

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