На платформе X официально разрешили постить порнографию: что происходит

Платформа X, ранее известная как Twitter, изменила свои правила, чтобы официально разрешить публиковать контент для взрослых. Так, теперь там можно публиковать изображения обнаженного тела взрослых или сексуального поведения.

Однако есть определенные условия: этот контент должен быть создан и распространен с согласия того, кто там изображен, должным образом обозначен и не размещен "на заметном месте". Об этом сообщили на официальном сайте X.

"Мы считаем, что пользователи должны иметь возможность создавать, распространять и потреблять материалы, связанные с сексуальными темами, при условии, что они производятся и распространяются с согласия. Сексуальное самовыражение, визуальное или письменное, может быть законной формой художественного выражения", – сказано в сообщении.

В то же время эту свободу в Х уравновешивают, ограничивая доступ к такому контенту для детей или взрослых пользователей, решивших не видеть его. Также запрещен контент, пропагандирующий эксплуатацию, отказ от согласия, объективизацию, сексуализацию или причинение вреда несовершеннолетним, а также непристойное поведение.

Что считается контентом для взрослых

Это любой созданный и распространенный с согласия материал с изображением обнаженного тела взрослых или сексуального поведения, который является порнографическим или преследует цель вызвать сексуальное возбуждение. Это также касается созданного искусственным интеллектом, фотографического или анимационного содержимого, такого как мультфильмы, хентай или аниме.

Что не считается содержимым для взрослых и не требует добавления соответствующего предупреждения

Учебный контент, например осведомленность о раке молочной железы, медицинское содержимое, например увеличение груди или мастэктомия.

Частичная или скрытая цифровым путем обнаженность, например фотографии моделей или фото с пляжа, проводимые в обнаженном виде активистские кампании, нагота или сексуальное поведение в искусстве, включая картины, рисунки, скульптуры или статуи.

Пародии или сатира для передачи политической идеи или лоббистской критики, например карикатуры или шаржи, юмор об определенных явлениях или темах без намерения вызвать сексуальное возбуждение, например мемы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно о планах руководства X значительно изменить компанию. Илон Маск заявил, что в 2024 году X станет "полноценным" сайтом знакомств, а также цифровым банком.

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