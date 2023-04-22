На Одесщине женщина и шестеро детей отравились угарным газом: появились подробности

На Одесщине женщина и шесть детей отравились угарным газом. Пострадавшие госпитализированы.

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Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Как отмечается, сообщение от дежурного "103" спасателям поступило утром в субботу, 22 апреля.

Инцидент произошел в селе Новополь Подольского района.

Диагноз "отравление угарным газом" получила женщина 1976 года рождения и шесть детей: сыновья пострадавшей 2008, 2009, 2013 и 2019 годов рождения, дочь 2010 года рождения и соседская девочка 2012 года рождения.

Причиной отравления стал недостаток конструкции дымохода отопительной печи.

В ГСЧС призвали украинцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, малейшее нарушение которых может привести к трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Киевщине в поселке Терезино бойцы ГСЧС спасли пенсионера, отравившегося угарным газом. В его квартире вспыхнул пожар.

– В Горенке Киевской области угарным газом отравилась целая семья. В больницу попали шесть человек, среди которых двое детей.