На Киевщине бойцы ГСЧС спасли пенсионера, отравившегося угарным газом. Фото

В пгт Терезино Киевской области бойцы ГСЧС во время тушения пожара спасли пенсионера, у которого диагностировали отравление угарным газом. Огонь возник в квартире жилого дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Как рассказали спасатели, информация о пожаре в Терезино по улице Дружбы к ним поступила 12 февраля в 14:54.

"По прибытию, спасатели установили, что горит квартира двухэтажного многоквартирного жилого дома, в которой находится мужчина. Бойцы ГСЧС спасли жильца квартиры, 1958 года рождения, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом отравление угарным газом", – рассказали в пресс-службе.

Спасателям удалось локализовать пожар в 15.20 и полностью ликвидировать в 15.45.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области во время пожара в частном доме погиб мужчина. По предварительной информации, возгорание возникло из-за неисправности электропроводки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в субботу, 11 февраля, на острове Гидропарк возник пожар в отдельно стоящей понтонной сауне. Спасатели тушили огонь на площади 200 квадратных метров.

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