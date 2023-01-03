На Киевщине угарным газом отравилась семья из шести человек: среди пострадавших есть дети. Фото

В Горенке Киевской области угарным газом отравилась целая семья. В больницу госпитализировали шесть человек, среди которых двое детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от врачей, что во время новогодних праздников к медикам обратилась семья с отравлением угарным газом.

"Среди пострадавших четверо взрослых и двое детей 5 и 10 лет, их госпитализировали в Охматдет. Жизни и здоровью всех членов семьи ничего не угрожает. На месте происшествия полицейские предварительно установили, что утечка газа произошла в связи с неисправностью дымоотвода отопительной системы", – сообщили в полиции.

Напомним, в Дубенском районе Ровенской области целая семья отравилась угарным газом. 26-летнюю мать, 28-летнего отца и их пятилетнюю дочь доставили в больницу, однако ребенка спасти не удалось. В одной из многоэтажек Софиевской Борщаговки Киевской области погибли три человека. Они отравились угарным газом.

Ранее в Киевской области правоохранители зафиксировали два факта отравления угарным газом. В одном из случаев погиб мужчина, а в другом стало плохо всей семье, в том числе двум детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белогородка Киевской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина. Еще двое его товарищей были госпитализированы в больницу.

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