На Одесщине по программе Зеленского достроили школу, которая стояла долгостроем 13 лет

В селе Ставрово Подольского района Одесской области 1 сентября открылась школа, которая была долгостроем на протяжении 13 лет. История строительства учебного заведения началась еще в 2007 году, но только сейчас работы были завершены.

Об этом сообщает на официальной странице в Facebook глава Одесской ОГА Сергей Гриневецкий.

"Проект получил новую жизнь в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка". Долгострой с 13-летней историей наконец завершен и введен в эксплуатацию", – рассказал Гриневецкий.

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В свое время строительство школы было заморожено из-за некачественной подготовки проектно-сметной документации и постоянное изменение подрядчиков. Президентская программа позволила сдвинуть процесс с мертвой точки, в результате чего этот учебный год 250 учащихся Ставрова и близлежащих сел смогли начать в новой школе.

Кроме нового учебного корпуса, школа располагает также пятью дополнительными блоками, среди которых бокс для школьного автобуса, котельная, трансформаторная подстанция, пожарные резервуары, артезианская скважина и школьный стадион.

Всего в Одесской области по программе "Большая стройка" в 2021 году должны быть построены, капитально отремонтированы и реконструированы 5 учебных заведений.

Напомним, недавно сообщалось об открытии в Новой Каховке Херсонской области Центра предоставления административных услуг, построенного в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка".