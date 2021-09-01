В Новой Каховке завершилась 'Большая стройка' ЦНАПа

На Херсонщине завершено сооружение нового здания центра оказания административных услуг (ЦНАП) в городе Новая Каховка. Проект реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Херсонская ОГА. Официальное открытие ЦНАПа, здание которого выполнена на 100%, запланировано ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье сентября. До этого времени там нужно установить необходимое оборудование, которое позволит принимать посетителей.

"Качественные и комфортные услуги должны быть доступными для всех. В ЦНАПе можно оформить необходимые документы, не посещая десятки организаций, а прийти и получить необходимую справку быстро на месте. Это будет учреждение прежде всего для людей, где каждый ощутит уважение к себе и получит качественное обслуживание", – подчеркнул глава ОГА Сергей Козырь.

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ЦНАП в Новой Каховке включает отдельные помещения фронт-офиса и бэк-офиса, открытое пространство в зоне обслуживания, комфортные места для ожидания и обслуживания, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Записаться на посещение центра будет возможно онлайн.

ЦНАП рассчитан на ежедневный прием 140-150 посетителей. Воспользоваться им смогут более 70 тысяч жителей городской громады и ближайших населенных пунктов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что благодаря программе "Большая стройка" было создано 200 тысяч новых рабочих мест.