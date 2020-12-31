На Николаевщине вандалы разбили надгробия на 100 могилах. Фото и видео
В селе Прибужское Витовского района Николаевской области 30 декабря неизвестные злоумышленники осквернили почти 100 могил на местном кладбище, разрушив надгробия.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области. По его данным, на акт вандализма пожаловался староста села (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
После этого в село для поиска преступников сразу выехали правоохранители. Подозреваемым в разрушении памятников грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.
На кадрах, которые в сети распространяют жители Прибужского, видно, что вандалы просто посваливали гранитные стелы, разбив их на куски.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в городе Гуляйполе Запорожской области фермер распахал около 0,5 га старинного еврейского кладбища под засев зерновых культур.
Его действия привели к разрушению памятников и могил – теперь человеческие останки лежат под открытым
небом.
Подобный случай произошел и в Черкассах, правда по вине коммунальщиков. В феврале 2019 года они провели массовую вырубку деревьев на еврейском кладбище, а бревна оставили лежать на могилах и разбитых надгробиях.
А в Днепре в апреле 2020 года вандалы нанесли разрушения почти 200 могилам. Вероятно, они "охотились" за металлическими прутьями, которыми когда-то закрепляли могильные камни.