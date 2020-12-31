На Миколаївщині вандали розтрощили надгробки на 100 могилах. Фото та відео
У селі Прибузьке Вітовського району на Миколаївщині 30 грудня невідомі зловмисники сплюндрували майже 100 могил на місцевому цвинтарі, зруйнувавши надгробки.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області. За його даними, на акт вандалізму поскаржився староста села (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Після цього в село для пошуку злочинців одразу виїхали правоохоронці. Підозрюваним у руйнуванні пам'ятників загрожує штраф або ув'язнення терміном до трьох років.
На кадрах, які в мережі ширять мешканці Прибузького, видно, що вандали просто позвалювали гранітні стели, розтрощивши їх на шматки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у місті Гуляйполе Запорізької області фермер розорав близько 0,5 га старовинного єврейського кладовища під засів зернових культур.
Його дії призвели до руйнування пам'ятників та могил – тепер людські останки лежать просто неба
Подібний випадок трапився і в Черкасах, щоправда, з вини комунальників. У лютому 2019 року вони провели масове вирубування дерев на єврейському цвинтарі, а колоди залишили лежати на могилах та розбитих надгробках.
А у Дніпрі в квітні 2020 року вандали завдали руйнувань майже 200 могилам. Імовірно, вони "полювали" за металевими прутами, якими колись закріплювали могильні камені.