На Миколаївщині вандали розтрощили надгробки на 100 могилах. Фото та відео

У селі Прибузьке Вітовського району на Миколаївщині 30 грудня невідомі зловмисники сплюндрували майже 100 могил на місцевому цвинтарі, зруйнувавши надгробки.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Миколаївської області. За його даними, на акт вандалізму поскаржився староста села (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Після цього в село для пошуку злочинців одразу виїхали правоохоронці. Підозрюваним у руйнуванні пам'ятників загрожує штраф або ув'язнення терміном до трьох років.

На кадрах, які в мережі ширять мешканці Прибузького, видно, що вандали просто позвалювали гранітні стели, розтрощивши їх на шматки.

Як повідомляв OBOZREVATEL: