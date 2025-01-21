На Николаевщине мужчина почти год избегал мобилизации 'из-за страха за собственную жизнь': чем все закончилось

В Николаевской области мужчина почти год уклонялся от выполнения своих воинских обязанностей и избегал явки в территориальный центр комплектования. Свои действия он объяснил страхом за собственную жизнь.

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При этом в ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Несмотря на это он получил тюремный срок. Об этом говорится в приговоре Березнеговатского районного суда Николаевской области № 470/705/24.

Согласно материалам дела, в начале февраля 2024 года военно-врачебная комиссия признала мужчину пригодным к мобилизации. После этого он получил повестку, но уклонился от мобилизации. Фигурант рассказал, что уклонялся от явки в ТЦК и СП "из-за страха за собственную жизнь и здоровье".

Впоследствии он был задержан и доставлен в ТЦК, где ему разъяснили порядок прохождения военной службы, возможность избрать воинскую часть для прохождения службы, а также о последствиях уклонения от мобилизации, в частности об уголовной ответственности, предусмотренной по статье 336 УК Украины.

Мужчине повторно вручили повестку, по которой он должен был прибыть в ТЦК для отправки в воинскую часть. Однако на протяжении длительного времени мужчина избегал явки в военкомат.

Также в судебных материалах говорится, что фигурант характеризуется негативно как лицо, не имеющее постоянного места работы и злоупотребляющее алкогольными напитками, однако на профилактическом учете не состоит. Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Одесской области правоохранители остановили деятельность группы, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу. Организатор схемы, которым оказался иностранец, был задержан.

Как сообщал OBOZ.UA, на Закарпатье пограничники задержали мужчину и двух 14-летних парней, которые с резиновой лодкой двигались к Тисе. Как выяснилось, задержанный мужчина заплатил 8 тыс. 500 долларов за помощь в незаконной переправке в Венгрию.

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