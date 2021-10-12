На Николаевщине из-за хранилища токсичных отходов резко выросла смертность от онкозаболеваний. Инфографика

На Николаевщине в Витовском районе, где находятся хранилища токсичных отходов глиноземного завода (красный шлам), за последние 10 лет смертность населения от онкологических заболеваний выросла на 38,6%. Это стало следствием того, что с обустроенных заводом хранилищ опасные для здоровья элементы рассеиваются вокруг, загрязняют почву и водоемы.

Отходы Николаевского глиноземного завода вызывают рак у местных жителей. Общественная организация "Стоп шлам" обнародовала инфографику, в которой содержится информация о смертности от онкозаболеваний из-за загрязнения среды.

Информацию на запрос ОО предоставил Николаевский областной центр онкологии. Динамика показателей заболеваемости и смертности населения Витовского района Николаевской области показана за период 2011-2020 годов.

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"Николаевский глиноземный завод, не пора ли покаяться?", – прокомментировали экоактивисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Николаевский завод годами отравляет местных жителей. НГЗ обустроил хранилища красного шлама, в котором накоплено около 47 млн тонн отходов.