На Львовщине жители трех сел за праздники наколядовали около 450 тыс. грн: средства передадут на помощь ВСУ

Жители трех сел на Львовщине за праздники наколядовали около 450 тысяч грн. Собранные деньги будут переданы в помощь Вооруженным силам Украины.

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Об этом сообщили в Львовской областной военной администрации 10 января. Там отметили, что во Львовском районе рождественские праздники прошли под лозунгом "Поможем ВСУ!", а почти полмиллиона гривен собрали жители сел Мурованое, Сороки-Львовские и Каменнополь Мурованской громады.

Так, за время щедрований они собрали почти 427 тысяч гривен, а также средства в иностранной валюте: 370 евро, 210 долларов и 100 злотых.

Деньги, в частности, направят на закупку дронов для 137-го отдельного батальона морской пехоты, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и необходимых вещей для воинов ВСУ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как с начала вторжения украинцы стараются всеми силами помогать ВСУ. Часто люди отдают последние сбережения, чтобы помочь защитникам приобрести необходимое оборудование, транспорт или технику.

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