9-летний мальчик собрал более 2,5 млн грн, а бабушка отдала все сбережения: как украинцы помогают армии приближать победу. Фото и видео

С начала полномасштабной войны большинство украинцев стараются всеми силами помогать нашей армии, чтобы приблизить победу над российским агрессором. Часто люди отдают последние сбережения ради того, чтобы помочь защитникам приобрести необходимое оборудование, транспорт или технику.

Видео дня

Кроме того, нередко волонтерами становятся дети, и несмотря на свой возраст собирают миллионы гривен для ВСУ. OBOZ.UA решил напомнить, как украинцы в течение 2023 года помогали воинам приближать победу над РФ.

Миллионы гривен на ВСУ от девятилетнего парня

Юный житель Львовской области – 9-летний Юрий Напора собрал более 2,5 млн гривен на благотворительных концертах для нужд Вооруженных сил Украины. Парень ездит по Львовской области и поет патриотические песни на улицах. В Самборском городском совете рассказали, что ребенок помог приобрести тепловизор для воина 82-й десантно-штурмовой бригады Юрия Годомского.

Парень выступает по населенным пунктам Львовщины вместе с отцом. Они подбирают свой репертуар вместе, при этом делают осознанный выбор в пользу песен, посвященных войне.

Восьмилетний житель Чернигова собрал на авто для ВСУ

Еще один маленький украинец – 8-летний Сергей Мороз из Чернигова благодаря пению украинских песен собрал деньги на автомобиль для разведки оперативного командования "Север" Вооруженных сил Украины. Транспортное средство обошлось в 261 тыс. гривен.

Парень рассказал, что собирал деньги на машину, потому что хотел помочь украинской армии приблизить победу над агрессором. Чтобы собрать всю сумму, ребенок пел 25 дней.

Стоит отметить, что ключи от транспортного средства он передал командующему ОК "Север" Герою Украины генерал-майору Виктору Николюку.

"Наиболее сознательная часть нашего общества – это именно дети. Они лучше понимают ту угрозу, какова она есть. Именно дети являются той движущей силой, которая помогает нашим Вооруженным силам. Именно благодаря им мы одержим победу и завоюем для них достойное и светлое будущее", – сказал генерал.

Автор хита о "Паске и колбаске" насобирал сотни тысяч гривен для военных

Пятилетний украинец Матвей Брус, ставший известным благодаря хиту о "Паске и колбаске", насобирал 800 тысяч гривен для Вооруженных сил. На эти деньги воинам приобрели четыре внедорожника. Необходимую сумму мальчик собирал вместе с родными.

Весной 2023 видео с юным фермером, который просто решил прорекламировать продукцию собственной семьи к Пасхе, облетело все социальные сети и набрало десятки миллионов просмотров.

У Матвея с Черкасской области появилась своя зрительская аудитория, поэтому вместе с отцом они решили ее монетизировать, чтобы помочь тем, кто защищает Украину на фронте.

За неполный год семья собрала в общем более 800 тыс. грн, за которые приобрели четыре автомобиля для бойцов ВСУ. Семья Матвея призвала украинцев объединяться, помогать друг другу, а особенно донатить для защитников, чтобы победа Украины наступила как можно скорее.

Пенсионерка пожертвовала на дрон для украинских воинов

В Ивано-Франковской области 82-летняя женщина отдала свои сбережения для бойцов на Авдеевском направлении. За эти средства, которых всего было 18,5 тыс. гривен, удалось купить дрон.

Евдокия Бычук стремится к победе и призывает помогать украинским воинам, особенно во время рождественских праздников. Женщина отметила, что хочет, чтобы ее пример вдохновил людей еще больше помогать своим защитникам.

81-летняя женщина продает вышитые иконы, чтобы помочь ВСУ

Жительница села Правдовка Хмельницкой области Неонила Борычко занимается изготовлением икон. Вышивать начала, когда вышла на пенсию. Сейчас она хочет продать все свои работы: 22 больших иконы и 40 картин, а средства передать украинским военнослужащим.

Женщина рассказывает, что хочет как можно скорейшей победы Украины. При этом понимает, что нашим защитникам крайне сложно приходится на фронте, поэтому стремится всеми силами помогать армии.

Также она отметила, что на деньги от продажи икон и картин хотела бы купить для защитников термобелье, ведь понимает, какие сложные условия службы в зимний период.