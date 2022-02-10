На Львовщине заметили редкостного лесного кота из Красной книги. Видео

В селе Либохора Львовской области во двор местного жителя пришел лесной кот – мелкий хищник, занесенный в Красную книгу Украины. Ближе к людям животное загнала снежная зима.

Об этом сообщили на странице Национального природного парка "Бойковщина" в Facebook. Там отметили, что внешне краснокнижное животное похоже на обычную домашнюю кошку.

Жители села провели целую спасательную операцию: отловили кота и выпустили его в дикую природу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Обычно лесные коты стараются не контактировать с людьми, однако иногда в холодные времена вынуждены это делать. Хищники перебираются ближе к селам, где обычно охотятся на грызунов, но могут также нападать и на домашних птиц.

Эти животные питаются по большей части мелкими грызунами, птицами, насекомыми, змеями, а "прибрежные" лесные коты еще и рыбой. Жилище себе они обустраивают в кустарниках, корневищах деревьев и старых норах других животных.

Лесные коты преимущественно ведут ночной образ жизни, поэтому людям редко удается увидеть их в лесу.

Всего в Украине на сегодняшний день проживает более 300-400 особей этого вида.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской области обнаружили дикого кота-"тихохода", который занесен в Красную книгу Украины.