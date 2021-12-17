В Карпатах заметили дикого кота 'тихохода', занесенного в Красную книгу. Фото

Во Львовской области обнаружили дикого кота, который внесен в Красную книгу Украины. Речь идет о "тихоходе".

Об этом сообщается на Facebook-странице Национального природного парка "Сколевские Бескиды". По размерам животное в два раза больше обычного кота и серого цвета (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме размеров, "тихоходы" отличаются коротким хвостом с темными полосами и притупленным концом, кисточками на ушах и светлыми глазами.

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В парке дикие коты проживают на высотах от 400 до 1000 м в дупле старого дерева или пещерах скал. Питаются они обычно мышами, птицами или пресмыкающимися.

Приручить "тихохода" невозможно, также он не способен размножаться в неволе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуразрушенном селе Лубянка, что рядом с Чернобылем, обнаружили стадо диких коров, которые раньше были домашними.