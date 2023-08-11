На Львовщине военного приговорили к пяти годам тюрьмы за опоздание из отпуска на 11 дней

В Украине военного из Одесской области осудили за самовольный уход с места службы. Солдат опоздал из отпуска на 11 дней и получил наказание в виде пяти лет тюрьмы.

Видео дня

Решение принял Сокальский районный суд Львовщины в августе 2023 года. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Согласно приговору, обвиняемым оказался уроженец города Вилково на Одесщине. Он в январе 2023 года был зачислен в состав воинской части, где назначен на должность инспектора пограничной службы второй категории – оператора первой секции противотанковых ракетных комплексов.

В феврале старшему солдату дали две недели отпуска. Он должен прибыть на службу 4 марта, однако без предупреждения задержался на 11 дней.

Так, в отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин).

В суде солдат признал, что он в определенную дату не явился на службу и отсутствовал до 15 марта. Судьи назначили ему наказание в виде пяти лет заключения. Однако на приговор еще может быть подана апелляция.

Добавим, что в Тернопольской области к трем годам лишения свободы приговорили уклониста от мобилизации. Отказ от призыва военнообязанный мужчина объяснил психологической неготовностью к военной службе и тем, что у него нет семьи, а надо "ухаживать за огородом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесен законопроект, предлагающий мобилизовать на общественные работы мужчин, которые не хотят воевать. Его автором является народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!