На Львовщине водитель выгнал из маршрутки дочь погибшего воина АТО. Видео
Во Львовской области водитель автобуса выгнал из салона дочь погибшего на Донбассе воина АТО Николая Минько Диану.
Об этом девушка написала в Facebook. Она отметила, что предоставила водителю удостоверение, а он ответил ей "Да иди отсюда с тем удостоверением".
"Я извиняюсь, куда идти? Что я вам такого сделала? Вы меня на горбу везете? И это уже не первая такая ситуация! Я бы сейчас все отдала для того чтобы у меня этого удостоверения не было, а чтобы у меня был жив папа. Ради кого там на передовой гибнут невинные люди? Ради таких бессовестных людей?" – рассказала она.
Издание "Варта 1" отмечает, что инцидент произошел в автобусе Битля – Львов. Отмечается, что в 2019 году девушку также выгонял водитель из маршрутки Львов - Турка. Отец Дианы Николай Минько погиб 6 апреля 2015 года в поселке Боровское вблизи Северодонецка Луганской области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире военному в лицо распилили слезоточивый газ из баллончика за то, что он заступился за пенсионерку.