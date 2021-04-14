На Львовщине вакцинировали 2,6 тыс. человек за сутки, а на Киевщине – ни одного: данные в регионах
В Украине в течение минувших суток прививки от коронавируса сделали еще 15 152 людям. В целом с начала кампании вакцинировали уже 403 553 украинцев (пятеро получили обе дозы).
В то же время в лист ожидания вакцинации записались почти 450 тысяч граждан. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно им, больше всего прививок 13 апреля сделали на Львовщине, Днепропетровщине и в Киеве – от 1,7 до 2,6 тысячи. Тогда как в Киевской и Черкасской областях за сутки не вакцинировали ни одного жителя.
Количество проведенных прививок в регионах по минулоу сутки:
г. Киев – 1970 прививок;
Винницкая область – 210 прививок;
Волынская область – 470 прививок;
Днепропетровская область – 1710 прививок;
Донецкая область – 470 прививок;
Житомирская область – 620 прививок;
Закарпатская – 470 прививок;
Запорожская область – 670 прививок;
Ивано-Франковская область – 487 прививок;
Киевская область – 0 прививок;
Кировоградская область – 350 прививок;
Луганская область – 330 прививок;
Львовская область – 2670 прививок;
Николаевская область – 450 прививок;
Одесская область – 650 прививок;
Полтавская область – 490 прививок;
Ривненская область – 370 прививок;
Сумская область – 270 прививок;
Тернопольская область – 600 прививок;
Харьковская область – 390 прививок;
Херсонская область – 280 прививок;
Хмельницкая область – 640 прививок;
Черкасская область – 0 прививок;
Черновицкая область – 310 прививок;
Черниговская область – 275 прививок.
Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами.
В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 449 960 граждан, сообщил на пресс-брифинге заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер. По его словам, больше всего записей совершают люди от 21 до 39 лет, меньше всего – из категории 80+. Что касается регионов, то лидером в этом есть Киев – 137 891 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 13 апреля прививки против коронавируса в Украине начали делать вакциной CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.
В Минздраве отметили, что за каждым украинцем, получившим первую прививку вакциной CoronaVac, будет сразу закреплена втора доза препарата.