На Львовщине вакцинировали 2,6 тыс. человек за сутки, а на Киевщине – ни одного: данные в регионах

В Украине в течение минувших суток прививки от коронавируса сделали еще 15 152 людям. В целом с начала кампании вакцинировали уже 403 553 украинцев (пятеро получили обе дозы).

В то же время в лист ожидания вакцинации записались почти 450 тысяч граждан. Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно им, больше всего прививок 13 апреля сделали на Львовщине, Днепропетровщине и в Киеве – от 1,7 до 2,6 тысячи. Тогда как в Киевской и Черкасской областях за сутки не вакцинировали ни одного жителя.

Данные по вакцинации в Украине за 13 апреля Facebook Максима Степанова

Количество проведенных прививок в регионах по минулоу сутки:

г. Киев – 1970 прививок;

Винницкая область – 210 прививок;

Волынская область – 470 прививок;

Днепропетровская область – 1710 прививок;

Донецкая область – 470 прививок;

Житомирская область – 620 прививок;

Закарпатская – 470 прививок;

Запорожская область – 670 прививок;

Ивано-Франковская область – 487 прививок;

Киевская область – 0 прививок;

Кировоградская область – 350 прививок;

Луганская область – 330 прививок;

Львовская область – 2670 прививок;

Николаевская область – 450 прививок;

Одесская область – 650 прививок;

Полтавская область – 490 прививок;

Ривненская область – 370 прививок;

Сумская область – 270 прививок;

Тернопольская область – 600 прививок;

Харьковская область – 390 прививок;

Херсонская область – 280 прививок;

Хмельницкая область – 640 прививок;

Черкасская область – 0 прививок;

Черновицкая область – 310 прививок;

Черниговская область – 275 прививок.

Прививки проводились 108 мобильными бригадами по иммунизации и 658 пунктами.

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 449 960 граждан, сообщил на пресс-брифинге заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер. По его словам, больше всего записей совершают люди от 21 до 39 лет, меньше всего – из категории 80+. Что касается регионов, то лидером в этом есть Киев – 137 891 человек.

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