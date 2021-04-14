МОЗ: за кожним щепленим CoronaVac відразу зарезервують другу дозу

За кожним українцем, який отримав першу дозу щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac, буде відразу закріплена друга доза препарату.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що вакцину зарезервують із тієї ж партії.

"За кожним щепленим відразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. Всі, хто зараз прищеплюється препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 квітня в Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Перш за все вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український МОЗ оприлюднив склад вакцин проти коронавірусу, якими вже прищеплюють або будуть прищеплювати громадян.