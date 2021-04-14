МОЗ: за кожним щепленим CoronaVac відразу зарезервують другу дозу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1 хвилина
1,7 т.
Вакцина проти коронавірусу

За кожним українцем, який отримав першу дозу щеплення від коронавірусу вакциною CoronaVac, буде відразу закріплена друга доза препарату.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я. Відзначається, що вакцину зарезервують із тієї ж партії.

"За кожним щепленим відразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії. Всі, хто зараз прищеплюється препаратом CoronaVac гарантовано отримають другу дозу для повної імунізації від COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 13 квітня в Україні почалася вакцинація вакциною CoronaVac проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech. Перш за все вакцинують маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає.

Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, український МОЗ оприлюднив склад вакцин проти коронавірусу, якими вже прищеплюють або будуть прищеплювати громадян.

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

Записатись на вакцинацію:Як записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19 в Україні
Побічні ефекти:Ляшко назвав основні побічні ефекти після вакцинації проти COVID-19
Тест на антитіла:Чи треба перед вакцинацією здавати тест на антитіла: в МОЗ дали відповідь
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала ефективність 96%: її отримає Україна
УкраїнаВакцинація в Україні та світіКоронавірусМіністерство охорони здоров'явакцина Sinovac CoronaVacВакцина від коронавірусу