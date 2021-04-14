На Львівщині вакцинували 2,6 тис. осіб за добу, а на Київщині – жодної: дані в регіонах
В Україні впродовж минулої доби щеплення від коронавірусу зробили ще 15 152 особам. А загалом із початку кампанії вакцинували вже 403 553 українців (п’ятеро отримали обидві дози).
Водночас до листа очікування вакцинації записалися майже 450 тисяч громадян. Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Згідно з ними, найбільше щеплень 13 квітня зробили на Львівщині, Дніпропетровщині та в Києві – від 1,7 до 2,6 тисячі. Тоді як у Київській та Черкаській областях за добу не вакцинували жодного жителя.
Кількість проведених щеплень у регіонах за минулоу добу:
м. Київ – 1970 щеплень;
Вінницька область – 210 щеплень;
Волинська область – 470 щеплень;
Дніпропетровська область – 1710 щеплень;
Донецька область – 470 щеплень;
Житомирська область – 620 щеплень;
Закарпатська – 470 щеплень;
Запорізька область – 670 щеплень;
Івано-Франківська область – 487 щеплень;
Київська область – 0 щеплень;
Кіровоградська область – 350 щеплень;
Луганська область – 330 щеплень;
Львівська область – 2670 щеплень;
Миколаївська область – 450 щеплень;
Одеська область – 650 щеплень;
Полтавська область – 490 щеплень;
Рівненська область – 370 щеплень;
Сумська область – 270 щеплень;
Тернопільська область – 600 щеплень;
Харківська область – 390 щеплень;
Херсонська область – 280 щеплень;
Хмельницька область – 640 щеплень;
Черкаська область – 0 щеплень;
Чернівецька область – 310 щеплень;
Чернігівська область – 275 щеплень.
Щеплення проводилися 108 мобільними бригадами з імунізації та 658 пунктами.
До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 449 960 громадян, повідомив на пресбрифінгу заступник очільника МОЗ Ярослав Кучер. За його словами, найбільше записів здійснюють люди від 21 до 39 років, найменше – з категорії 80+. Щодо регіонів, то лідером у цьому є Київ – 137 891 особа.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
з 13 квітня щеплення проти коронавірусу в Україні почали робити вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
У МОЗ зазначили, що за кожним українцем, який отримав перше щеплення вакциною CoronaVac, буде одразу закріплено другу дозу препарату.