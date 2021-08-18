На Львовщине в спортивно-оздоровительном комплексе отравились 17 детей

Семнадцать детей госпитализировали в Самборскую центральную районную больницу с диагнозом пищевая интоксикация. Все они из Кривого Рога, самому младшему пациенту восемь лет, а самому старшему – 15.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА отметили, что несовершеннолетние 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace. Он расположен в городе Хыров, информирует Zaxid.net.

По словам главного санитарного врача во Львовской области Натальи Иванченко-Тимко, в Layar Palace дети находились организованно. В больницу сначала попали 15 больных, еще двух доставили ночью.

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У них наблюдались повышенная температура, дети жаловались на рвоту. На 18 августа их состояние было средней тяжести.

Ситуацию с массовым отравлением детей в спортивно-оздоровительном комплексе изучают специалисты Госпродспоживслужбы, а также Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения.

Напомним: на днях в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление после свадьбы. В больницу с диагнозом острый гастроэнтерит попали восемь взрослых и три ребенка.

Состояние несовершеннолетних медики оценивали как нормальное, при этом отметили, что им придется провести в стационаре несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа в Самборском районе на Львовщине в реанимацию госпитализировали трех жителей села Карпатское. Они отравились после употребления грибов.