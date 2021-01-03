На Львівщині влаштували гонки на санках по бруду: веселе відео

У селищі Брюховичі на Львівщині чоловіки каталися на санках по бруду. Так, вони прив'язали їх до автомобіля та їздили під різдвяну пісню "Jingle bells".

Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook Дмитро Вознюк. За словами чоловіка, так вони розважали не тільки себе, але і своїх сусідів (щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

Так, цьогоріч українці залишилися без снігу. Але для деяких людей це не перешкода. Тому в Брюховичах 1 січня чоловіки розважалися за допомогою гонок на санках по бруду.

На відео видно, що така погода нітрохи не зіпсувала святковий настрій місцевим жителям. До того ж, вони вирішили підняти його ще більше не тільки собі, а й сусідам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували відео про те, як городяни справлялися з ожеледицею в Києві. Водії автомобілів влаштували дрифт на слизькій парковці, а винахідливі кияни каталися на ковзанах прямо у дворі багатоповерхівки.