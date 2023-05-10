На Львовщине произошло ДТП с погибшими: полиция перекрыла трассу. Фото

Во Львовской области днем в среду, 10 мая, произошла авария на автодороге Киев – Чоп. В результате ДТП погибли три человека, среди которых двое детей. Движение по участку перекрыли.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Патрульной полиции Львовской области. На обнародованных фото видно, что, вероятно, столкнулись грузовой и легковой автомобили.

Грузовик перевернулся и застрял на обочине дороги, а легковушка превратилась в груду металла.

Как говорится в сообщении, авария произошла между населенными пунктами Надитычи и Розвадов. Движение в оба направления затруднено, патрульные организовали реверсное движение.

"Ориентировочно два часа движение по этому участку будет полностью закрыто. Транспортные средства направляются в объезд через город Жидачев", – написали полицейские.

Позже на Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области сообщили, что, по предварительным данным, столкнулись автомобиль Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя женщина, с грузовиком Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья.

От полученных в результате ДТП травм водитель легковушки и две ее дочери в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет скончались на месте происшествия.

Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выезде из Белой Церкви Киевской области 9 мая произошла авария с участием легковушки и грузовика. Движение транспорта было временно ограничено из-за рассыпанного на дороге груза.

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