На Львовщине медики объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Сотрудники городской больницы Сосновского горсовета во Львовской области объявили голодовку. Они не получали зарплату с апреля 2021 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По словам медиков, задолженность составляет 3 миллиона гривен.

Голодовку объявили 18 медицинских работников. Они требуют погасить задолженность по зарплате, а также "ковидным доплатам" и выплатам на оздоровление за текущий год.

Еще одним требованием является пересчет зарплат за 2020 год и выплата компенсаций за потерю части зарплаты из-за нарушения сроков выплат.

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Денисова со своей стороны обратилась к Министерство здравоохранения и Государственную службы по вопросам труда. Она призвала их принять меры и обеспечить своевременную зарплату медикам, а также соответствующие условия труда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голодовку объявляла директор Днепровской областной реабилитационой больницы из-за недоплат по зарплате врачам.