На Луганщине оккупанты не восстанавливают дома, в городах гуманитарный и санитарный кризис, – глава ОВА

Во временно захваченных российскими войсками городах и селах Луганской области наблюдается обостренная гуманитарная и санитарная ситуация. Россияне не восстанавливают разрушенные жилые дома и инфраструктуру и не убирают резервуары для нечистот.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в эфире телемарафона в воскресенье, 16 июля. По его словам, самая плохая ситуация в населенных пунктах, оккупированных с 2022 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если говорить о городах, оккупированных с 2022 года, там очень большая проблема. Я бы это назвал гуманитарной катастрофой. Россияне ничего не собираются там восстанавливать – ни жилье, ни инфраструктуру, которая была разрушена во время их наступления", – сказал чиновник.

Лысогор добавил, что оккупанты вообще не убирают резервуары, предусмотренные для нечистот, и места хранения мусора.

"Мы все видели, что в городах бегают крысы, мыши. Мы же понимаем, что это возбудители таких болезней, которые мы потом будем очень долго преодолевать. Но та власть, которая сейчас есть там, она ничего не собирается с этим делать", – подчеркнул он.

Кроме этого, глава ОВА заявил, что для того, чтобы контролировать украинцев на территориях, прилегающих к линии столкновения, "власти" региона выключили мобильную связь. Коллаборанты и оккупанты за деньги предоставляют людям право пользования интернетом – 30 минут за 100 рублей.

В то же время, несмотря на отсутствие интернета и иногда связи оккупанты сообщили о подключении избирательных участков к централизованной системе выборов.

"Интернет они включать не собираются, потому что так им легче контролировать людей. Однако они уже объявили о выборах и уже сформировали так называемые территориальные комиссии. Они даже заявили, что выборы будут проходить "демократически" с электронной базой заполнения и внесения бланков сразу после голосования. Единственный вопрос: в зоне, где отсутствует интернет и даже свет, как это будет сделано?" – подытожил Лысогор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированной Луганщине произошли взрывы на складе ракетного вооружения оккупантов в Юбилейном. В сеть попало видео "бавовны", на котором слышна детонация.

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