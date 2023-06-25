На левобережье Херсонщины оккупанты шантажируют жителей подтопленных районов: заставляют брать паспорта РФ

Российские захватчики продолжают издеваться над жителями временно оккупированных территорий после подрыва Каховской ГЭС. Враг заставляет людей из подтопленных населенных пунктов писать заявления на получение российских паспортов, чтобы они могли претендовать на помощь.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. Там отметили, что представители местных оккупационных "администраций" выдают "жилищные сертификаты" и обеспечивают социальными выплатами только тех жителей Херсонщины, у которых уже есть паспорта РФ.

От остальных пострадавших оккупанты требуют написать заявление на получение российского "документа". Только после того, как это будет сделано, они обещают рассмотреть вопрос о помощи с жильем.

"Оккупанты используют затруднительное положение жителей подтопленных населенных пунктов временно захваченных районов Херсонской области для принуждения их к получению паспортов РФ. Есть очередное доказательство циничности врага, которое проводит политику уничтожения украинцев на ТОТ", – отметили в ЦНС.

Напомним, что, по данным Центра, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибли более 500 мирных жителей. Российские войска отказали в эвакуации местным жителям, у которых не было паспортов РФ.

Олешки оказались на грани гуманитарной катастрофы. В городе нет света и воды, а погибшие до сих пор остаются под завалами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области продолжает спадать уровень воды после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Она уже ушла из домов в селе Дарьевка, они серьезно пострадали из-за затопления. Вода уничтожила все имущество, которое люди накапливали годами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!