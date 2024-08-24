На Курщине и Белгородщине на 1926 год проживало более миллиона украинцев: историк указал на интересные факты

Когда Украина во времена СССР попала в зависимость от Кремля, Россия забрала себе ее приграничные территории. В частности, известно, что Таганрог, ныне входящий в состав Ростовской области РФ, ранее был полностью украинским городом, на Курщине и Белгородщине также проживали украинцы.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины Национальной академии наук Украины Станислав Кульчицкий. В частности, он указал, что Москва в советское время отобрала значительную часть украинских земель.

"Совершенно понятно, что линия границы никогда не совпадала и не совпадает с линией расселения тех или иных племен, потом народностей, потом народов. Когда советская Украина попала в зависимость от Кремля, были разные административно-территориальные замыслы в отношении Украины и России, но на пограничье российское правительство совершенно обязательно забирало то, что можно было забрать. Например, Таганрог, который был абсолютно украинским городом", – сказал историк.

А на Курщине и Белгородщине по переписи 1926 года проживало более миллиона украинцев, "были украинские села", добавил он.

"И они продолжали существовать как украинские даже в послевоенное время, после 1945 года. Так же, как и на Кубани", – указал Станислав Кульчицкий.

На самом деле, по словам ученого, было "три Украины".

"Фактически было три Украины: одна Украина – советская, с центром сначала в Харькове, а затем в Киеве, вторая – это кубанская Украина, которая вследствие политики так называемой украинизации, которая на самом деле оказалась русификацией, была просто денационализирована путем Голода 1933 года, который был там такой же, как и в Украине. После того, как Кубань как украинская единица исчезла. А третья Украина – это Украина, которая до 1939 года находилась в составе других государств – Румынии, Чехословакии, Польши", – объяснил Кульчицкий.

Как известно, проект карты Украины, которую украинская делегация привезла на Парижскую конференцию в 1919 году, предусматривал включение в состав УНР Крыма, Кубани и некоторых районов Области Войска Донского и Слободской Украины. Украинская делегация настаивала на том, чтобы мир признал Украину именно в таких границах.

Эти планы не были реализованы в связи с поражением сторонников украинской независимости в гражданской войне и оккупацией Украины войсками Польши, Чехии и большевистской России.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пути Украины к независимости, а также публиковал хронологию 33 лет ее свободы. Начиная с 1991-го каждый год стал важным этапом в становлении украинской государственности, политической и общественной идентичности.

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