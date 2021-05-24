На конгрессе УАФ Ярославского наградили орденом "За заслуги"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Общество
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На конгрессе УАФ Ярославского наградили орденом 'За заслуги'

На XXIV конгрессе Украинской ассоциации футбола, который состоялся в Харькове, отметили историю развития клуба "Металлист", а его экс-президента Александра Ярославского за развитие футбола и городской инфраструктуры наградили орденом "За заслуги".

"С Харьковом связано немало теплых воспоминаний и знаковых событий в истории украинского футбола. Это, в частности неповторимое Евро-2012, выступления футбольного клуба "Металлист" в Лиге Европы и победный матч национальной сборной против Чехии в дебютном розыгрыше Лиги Наций. Именно эта победа в Харькове гарантировала нашей команде первое место в группе и выход в лигу А", – заявил Андрей Павелко, президент Украинской ассоциации футбола.

Вместе с тем он приветствовал инициативу Александра Ярославского по возрождению харьковского "Металлиста".

"Очень приятной стала недавняя весть о начале возрождения футбольного клуба "Металлист". Возвращение клубного гранда станет прекрасным продолжением славной истории футбольного Харькова. Украинская ассоциация футбола и УЕФА поддерживает возрождение ФК "Металлист". Желаем клубу и всему харьковскому футболу новых побед и достижений!" – сказал глава УАФ.

В работе конгресса принял участие Александр Ярославский, экс-президент "Металлиста", который на протяжении 2007-2012 гг. обеспечил "желто-синим" стремительный вертикальный взлет от первой лиги до еврокубков, а также подготовил инфраструктуру Харькова к Евро-2012 как генеральный инвестор и координатор. На мероприятие Ярославский был приглашен в статусе почетного гостя и получил от президента Украинской ассоциации футбола высшую футбольную награду – орден "За заслуги".

"Дорогие делегаты и гости, у меня несколько волнительное состояние: мне кажется, что я опять погрузился в подготовку Евро-2012, опять принимаем УЕФА. – сказал в начале своего выступления почетный гость конгресса Александр Ярославский. – Но сегодня я спокоен: мы находимся в прекрасном отеле, благодаря УЕФА мы построили этот отель, мы построили практически новый аэропорт, мы построили новый стадион, базу и академию. Внимание УЕФА к спорту и футболу стало таким стимулом к развитию Харькова – построили окружную дорогу. Я вам скажу, что в финансовом плане в подготовку Евро в Харькове было инвестировано около миллиарда долларов, из них $700 млн было инвестировано государством, практически $300 млн – инвестировано мной. Мы имеем ту прекрасную инфраструктуру, благодаря которой сегодня Харьков на высоте, благодаря которой Харьков со спортом".

На конгрессе УАФ Ярославского наградили орденом "За заслуги"

"Спасибо за слова поддержки Металлисту, теперь я уверен: будет Харьков и с большим футболом. Потому что "Металлист" блистал в Лиге Европы – мы сыграли более 50 игр в Еврокубковых матчах. Я очень горжусь нашим городом, я очень счастлив и доволен, что здесь проводится Конгресс – это тоже будет дополнительный стимул, чтобы поглубже залезть в карман, взять побольше денег и побольше вложить в любимую команду. Я думаю, что после 7-го числа, когда пройдет игра сборной, я надеюсь, всё будет хорошо, мы начнем реконструкцию нашего любимого стадиона, базы и академии. Я думаю, за год мы восстановим, приведем в порядок, и они будут так же блистательно принимать нашу любимую команду "Металлист" и европейских грандов, которые будут радовать харьковчан. Поэтому от души желаю всем здоровья!" – сказал Александр Ярославский, обращаясь к гостям конгресса.

"Прошу, – сказал экс-президент "Металлиста", обращаясь к Йозефу Клименту, руководителю по развитию национальных ассоциаций Департамента УЕФА по вопросам национальных ассоциаций, – передайте огромный привет нашему общему большому другу Харькова Мартину Калену: они все были здесь, мы не раз обходили стадион, базовую академию. И вот результат – сегодня вы проводите здесь этот Конгресс, а я являюсь его почетным гостем".

Полную текстовую версию выступления Ярославского можно найти в официальном Insta-аккаунте футбольного клуба "Металл".

На конгрессе УАФ Ярославского наградили орденом "За заслуги"

"Харьков, конечно, город металлистов, но в Харькове есть и достаточно мощная футбольная традиция. Вы были одними из тех, кто принимал финал значительного турнира Евро-2012 и многие другие. Футбол идет нога в ногу с Харьковом, и я желаю вашей команде участвовать в крупнейших турнирах и дальше развиваться", – сказал, выступая на конгрессе Йозеф Климент.

А министр спорта Украины Вадим Гутцайт отметил, что "с такими мощными меценатами как Александр Ярославский футбол в Харькове будет развиваться".

Как известно, во времена режима беглого президента Виктора Януковича Александр Ярославский был вынужден покинуть "Металлист", а его новым владельцем стал находящийся сейчас в розыске младоолигарх Курченко. Итогом его управления стало полное уничтожение клуба – утрата ФК "Металлист" профессионального статуса, долги и банкротство. Возрождение "Металлиста" началось со второй лиги, где сейчас играет клуб "Металл", организованный при поддержке Александра Ярославского.