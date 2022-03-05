На Киевщине украинские военные уничтожили колонну техники РФ: оккупанты хотели взять в осаду столицу

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В субботу, 5 марта, в Киевской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов. Это подразделение захватчиков намеревалось взять в осаду Киев.

Об этом в Facebook написала народный депутат Виктория Сюмар. Она отметила, что колонну наши защитники разбили с воздуха.

Известно, что военная техника оккупантов двигалась из Ирпеня на Стоянку, чтобы попытаться прорваться на Гореничи. Однако план российских солдат провалился.

"Дулю вам, а не Киев в осаде", – добавила Сюмар.

Напомним, что сегодня войска страны-агрессора взорвали железнодорожные пути в Киевской области. В результате этого стала невозможна эвакуация жителей Ирпеня на поездах.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные уничтожили боевой вертолет оккупантов. Прямое попадание удалось утром 5 марта.

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