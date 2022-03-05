Оккупанты взорвали железнодорожные пути на Киевщине: людей из Ирпеня вывезут на автобусах

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В субботу, 5 марта, войска страны-агрессора взорвали железнодорожные пути в Киевской области. В результате этого стала невозможна эвакуация жителей Ирпеня на поездах.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной рады Украины. Людей перевозят на железнодорожный вокзал Киева.

"Оккупанты взорвали железнодорожные пути. Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (село Романовка) – там будет осуществлена эвакуация автобусами в Киев. Напоминаем, происходит эвакуация на киевский железнодорожный вокзал детей, женщин и пожилых людей", – говорится в сообщении.

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Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате попадания в телебашню двух, по предварительным данным ракет, погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

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