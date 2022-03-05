Украинские военные уничтожили вражеский боевой вертолет. Момент падения попал на видео

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Украинские военные уничтожили боевой вертолет оккупантов. Прямое попадание удалось утром 5 марта.

Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Луценко. По его словам, аэроразведка поделилась оперативным видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Точное место поражения Луценко не назвал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта украинские военные сбили очередной самолет российских оккупантов. Пилот вражеского штурмовика в результате точного удара погиб, его тело обнаружили впоследствии.

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#stopwar

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