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Украинские военные уничтожили вражеский боевой вертолет. Момент падения попал на видео
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Украинские военные уничтожили боевой вертолет оккупантов. Прямое попадание удалось утром 5 марта.
Об этом сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Луценко. По его словам, аэроразведка поделилась оперативным видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Точное место поражения Луценко не назвал.
Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта украинские военные сбили очередной самолет российских оккупантов. Пилот вражеского штурмовика в результате точного удара погиб, его тело обнаружили впоследствии.
#stopwar
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