На карте мира нашли скелет доисторического зверя. Фото

На карте мира Google Earth заметили скелет неизвестного существа. Возможно, он принадлежит доисторическому зверю.

Останки обнаружили на странном видео, опубликованным ютубером MrMBB333, из отдаленного района Антарктиды, пишет The Sun.

Запись набрала более 40 тысяч просмотров. Парень на видео увеличил масштаб скелета, чтобы выделить передние и задние конечности существа. Он утверждал, что это может быть динозавр.

При этом пользователи в комментариях заметили, что останки похожи на скелет тюленей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Таиланде обнаружили почти идеально сохранившийся скелет кита, которому предположительно от 3 до 5 тыс. лет. Кости были найдены примерно в 12 км от побережья к западу от Бангкока.